Поджоги военкоматов в Казани были совершены по заданиям с иностранных номеров

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Недавние случаи поджогов военкоматов в Казани люди совершали после звонков от мошенников. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» на тему «Раскрытие и профилактика бытовых и дистанционных мошенничеств. Новые виды мошенничества» рассказал заместитель начальника Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел по РТ Рамис Газимов.

«Случаи поджогов военкоматов были совершены под давлением мошенников, которые сначала украли со счетов людей деньги, а затем позвонили им снова и велели отправиться поджигать военкоматы. Они обещали, что после этого вернут им деньги, либо угрожали расправиться с их родственниками», – рассказал он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Напомним, в последнее время в Казани дважды пытались поджечь здания военкоматов, в третьем случае бутылка с коктейлем Молотова попала в служебную машину возле военкомата.

Как стало известно агентству, одной из поджигательниц ранее позвонил мошенник, который представился сотрудником ФСБ и убедил, что неизвестный оформил кредит на ее имя. Для того, чтобы поймать якобы злоумышленника, женщина должна оформить кредит, а деньги отправить на резервный счет. В результате женщина взяла в кредит более двух миллионов рублей и перечислила аферистам.

Позднее телефонный аферист снова позвонил ей и сообщил о том, что знает, где живет ее дочь, и если она не хочет, чтобы ее убили, нужно поджечь военкомат. В результате женщина купила бензин и подожгла здание военкомата.