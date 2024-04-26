news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 26 апреля 2024 16:42

Подземную галерею на ул.Баумана в Казани отдадут под «различные площадки»

Скопировать ссылку

Подземная галерея на улице Баумана, вдоль исторического здания гостиницы «Казань», может быть использована под различные площадки. Площадь объекта составляет свыше 4 тысяч квадратных метров. В настоящее время он законсервирован, сообщает мэрия столицы Татарстана.

Планируется, что спуски в галерею будут облицованы, а стеклянные призмы на кровле заменены. Об этом во время обхода улицы мэру Казани Ильсуру Метшину рассказала Елена Максимова — директор компании УК «Премиум», которая владеет территорией.

Напомним, что сегодня Метшин проверил ход работ на улице Баумана и в номерном фонде отеля «Ногай» — оба объекта готовят к Играм и саммиту БРИКС.

читайте также
«Предположительно, уцелевшая часть церкви»: что откопали в центре Казани
«Предположительно, уцелевшая часть церкви»: что откопали в центре Казани
#улица баумана #Ильсур Метшин
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2