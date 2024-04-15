news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 15 апреля 2024 18:25

«Предположительно, уцелевшая часть церкви»: что откопали в центре Казани

Скопировать ссылку

В процессе ремонта специалисты казанских тепловых сетей нашли одну находку в центре города.

Как сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов столицы РТ, рабочие наткнулись на подземные помещения на пересечении ул. Кави Наджми и Островского с фрагментами старой кладки.

«Предположительно, это уцелевшая часть бывшей церкви Вознесения Господня. Храм был построен в 1676 году и проработал до 1932 года», - говорится в сообщении.

На данный момент на месте раскопок работают археологи.

фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани

#улица баумана #раскопки #история #Казань
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2