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«Предположительно, уцелевшая часть церкви»: что откопали в центре Казани
В процессе ремонта специалисты казанских тепловых сетей нашли одну находку в центре города.
Как сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов столицы РТ, рабочие наткнулись на подземные помещения на пересечении ул. Кави Наджми и Островского с фрагментами старой кладки.
«Предположительно, это уцелевшая часть бывшей церкви Вознесения Господня. Храм был построен в 1676 году и проработал до 1932 года», - говорится в сообщении.
На данный момент на месте раскопок работают археологи.
фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани
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