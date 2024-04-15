«Предположительно, уцелевшая часть церкви»: что откопали в центре Казани

В процессе ремонта специалисты казанских тепловых сетей нашли одну находку в центре города.

Как сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов столицы РТ, рабочие наткнулись на подземные помещения на пересечении ул. Кави Наджми и Островского с фрагментами старой кладки.

«Предположительно, это уцелевшая часть бывшей церкви Вознесения Господня. Храм был построен в 1676 году и проработал до 1932 года», - говорится в сообщении.

На данный момент на месте раскопок работают археологи.

фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани