Метшин проверил ход работ на Баумана и в отеле «Ногай» - объекты готовят к Играм БРИКС

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин проверил ход работ на улице Баумана и в номерном фонде отеля «Ногай» - оба объекта готовят к Играм и саммиту БРИКС.

Как сообщили в пресс-службе мэрии столице РТ, на главной улице города заменят брусчатку, уложенную более 20 лет назад. Сейчас там завершают демонтаж старой брусчатки на участке от улиц Чернышевского до Астрономической. Готовность составляет 89%. Причем общая площадь реконструкции улицы Баумана - 1,6 гектара.

«Содержание пешеходной улицы – особая статья, которая не предусмотрена в программах дорожного ремонта. Поэтому мы ремонтировали ее, выкраивая средства понемногу. Участок от Профсоюзной до Чернышевского привели в порядок к Универсиаде, а отрезок от Чернышевского до Астрономической не трогали уже 20 лет. К тому же в этом месте большие проблемы с ливневой канализацией. Из-за этого размывался грунт, было много провалов. Сейчас эту проблему, наконец, решим», – обратил внимание Метшин.

По словам замруководителя исполкома Казани Игоря Куляжева, новую брусчатку сделают удобной для использования детских колясок, индивидуальных средств мобильности и для маломобильных групп населения. Для тротуарной плитки подготовят новое прочное основание. Работы на Баумана планируют закончить к 1 июня.

Что касается отеля «Ногай», то там сейчас обустраивают президентский номер и четыре класса «люкс». Планируется также обновить весь номерной фонд, зону ресепшена и лобби-бара. Уточняется, что во всех номерах покрасят стены, заменят электрику, освещение, в 70% номеров поменяют мебель. По словам гендиректора гостиничного комплекса Виталия Большакова, ремонт идет с опережением.

Отметим, что всего в отеле 154 номера на 329 мест, во время Игр БРИКС в них разместят представителей СМИ. «Отельные» работы планируют завершить до 10 июня.