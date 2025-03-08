Подвиг, достойный памяти: в Актаныше семье героя СВО вручили орден Мужества

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районном дворце культуры имени Альфии Авзаловой праздник 8 Марта оказался окрашен в печальные тона. В этот день здесь чествовали не только женщин, но и семью погибшего в ходе специальной военной операции Радика Султанова. Посмертно его наградили орденом Мужества. Получить награду за брата на сцену поднялась его сестра – Лариса Султанова.

Радик Маратович Султанов родился 26 июля 1965 года в городе Челябинске. После школы был призван в ряды Советской армии, служил в Североморске. Вернувшись со службы, работал на радиозаводе, тракторном заводе и цинковом заводе в Челябинске. В 2013 году вместе с матерью он переехал в Актаныш, где также трудился на разных работах.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В феврале 2024 года Радик подписал контракт и вступил в ряды действующей армии. Никто не ожидал, что боец не вернется, но сам он знал, чем рискует.

Вручая награду, глава Актанышского района Ленар Зарипов, казалось, с трудом подбирал слова. «Мы благодарны вашему брату за его героизм, за его решимость встать на защиту Отечества. Его подвиг навсегда останется в истории нашего района, в сердцах его земляков. Забота о вас – теперь наша общая ответственность», – сказал он, передавая Ларисе Султановой орден Мужества.

Слова главы нашли отклик в сердцах всех присутствующих. Затем состоялась минута молчания.

«Мы будем помнить Радика. Мы будем рассказывать о нем детям, чтобы они знали, кто защищал их будущее. Его подвиг – это наша гордость», – подчеркнул глава района.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поручил провести мероприятия к 8 Марта на высоком уровне.

Ранее Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.