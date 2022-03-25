Не слипнется: Минсельхоз Татарстана засыпает рынок сахарным песком

Татарстан в прошлом году произвел сахара почти вдвое больше, чем нужно жителям республики. Тем не менее на рынке возник искусственный ажиотаж – в считанные минуты сахар исчезал с полок магазинов, а спекулянты взвинтили цены. Какие меры приняли в Татарстане – в обзоре «Татар-информа».

Скупать в кризис сахар, соль и гречку давно стало традицией у россиян Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане производят сахара в 1,7 раза больше, чем потребляют

Повышенный интерес к сахару в Татарстане возник после объявления западных санкций. Скупать в кризис сахар, соль и гречку давно стало традицией у россиян. По данным Татарстанстата, только за неделю с 11 по 18 марта песок прибавил в цене 23%, в среднем по республике его стоимость выросла до 79 рублей.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн признался, что ажиотаж есть только на сахар, догоняет его по популярности гречка.

«По остальным видам продукции ажиотажа мы не видим», – сказал глава ведомства.

После сбора урожая в прошлом году было произведено 170 тыс. тонн сахара, то есть с лихвой Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В полном ассортименте молочная продукция, яйца, мясо. Этих товаров республика каждый год производит все больше и больше.

С запасом произвели и сахара в этом году. Все жители Татарстана потребляют в год 100 тыс. тонн сахара. После сбора урожая в прошлом году было произведено 170 тыс. тонн сахара – то есть с лихвой.

«Мы даже проанализировать не можем, куда такой объем сахара уходит»

Министр объяснил цепочку поставок сахара на прилавки. Основной объем хранится на сахарных заводах – у них есть такие большие мощности. Из расчета на 1-2 месяца товар покупают распределительные центры – они размещают его на своих складах. Из этих центров сахар каждый день забирают магазины как раз в суточном объеме.

Когда сахар сметали с полок, физически не успевали завозить его из распределительных центров в торговые сети Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Внезапное желание запастись сахаром нарушило привычный ритм. «Когда его сметали с полок, сахар физически не успевали завозить из распределительных центров в торговые сети. Отсутствие на полках этой продукции происходит из-за этого», – пояснил Зяббаров.

Ведущий программы привел популярное объяснение: закупают сахар впрок перед летним сезоном для варенья или для того, чтобы производить из него домашние напитки.

«Вообще непонятно, почему ажиотаж пошел. То, что вы говорили: на самогон, на лето… Мы это даже, честно говоря, проанализировать не можем, куда такой объем сахара уходит», – признался министр.

Марат Зяббаров: «Хочется еще раз всех попросить не создавать ажиотаж. Он, кроме проблем, ни к чему не приводит» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Цена сахара на ярмарках фиксированная – 60 рублей за килограмм»

И у заводов, и у распределительных центров сахар есть. Чтобы люди могли купить сахара столько, сколько им нужно, в рознице, Минсельхоз стал завозить его больше на традиционные ярмарки. Первая из них прошла в прошлую субботу. Глава ведомства поделился, что он никогда не видел, чтобы за сахаром были «огромные очереди с раннего утра». Он привел цифры, которые говорят сами за себя: обычно в ярмарочный день продавали 20 тонн сахара, в этот раз – 100 тонн. В пять раз больше.

Другие продукты татарстанцев интересовали меньше, в том числе картофель, свежие овощи, мясо и так далее. Хотя ведомство подготовилось тщательно и фермеры завезли и этой продукции вдоволь.

«На другие виды продуктов мы так же ажиотажа не заметили, хотя мы очень серьезно подготовились к ярмаркам, завезли продукции больше, чем в обычные дни», – сказал Зяббаров.

Цена сахара на ярмарках фиксированная – 60 рублей за килограмм. Ближайшие ярмарки в республике пройдут завтра.

«Кто хочет приехать сахар купить – он будет», – заверил министр, добавив, что в очереди, вероятно, придется постоять.

«Хочется еще раз всех попросить не создавать ажиотаж. Он, кроме проблем, ни к чему не приводит. Проблем и сложностей абсолютно для всех. Просьба сохранять спокойствие», – призвал зрителей министр.

Он также отметил, что ярмарки в Татарстане плановые: они каждый год проходят осенью и весной, начиная с марта.

Чтобы отсечь спекулянтов, которые и взвинчивают цены, ограничили продажу некоторых товаров, в том числе сахара «в одни руки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Надо понимать, что такая группа людей, она не для себя это все собирает, а кто-то целенаправленно за ними стоит»

В Татарстане, как и в целом в России, чтобы отсечь спекулянтов, которые и взвинчивают цены, ограничили продажу некоторых товаров, в том числе сахара, «в одни руки». Эти правила действуют в торговых сетях. На ярмарках одному человеку тоже продадут не больше 10 килограммов на человека. Для сравнения – по статистике, один средний житель России в год съедает 39 килограммов сахара.

Зяббаров отметил, что такими методами борются именно со спекуляцией. К битве с ними подключилась антимонопольная служба – она уже проверяет всю цепочку поставок на прилавки сахара в России от производителей до тех, кто его реализует. Татарстанское УФАС возбудило дело из-за ценовой политики по сахару в отношении холдинга «Агросила».

Прокуратура РТ предостерегла производителей от необоснованного повышения цен на сахар. Один из спекулянтов сахарным песком попал в поле зрения полицейских в Казани. Он продавал мешок сахара весом 50 кг по цене, сильно превышающей рыночную стоимость.

«Ограничения в одни руки вводятся не из-за того, что у нас нет продукции, а из-за того, чтобы уйти от этих спекулянтов и чтобы товар просто не сметали. У нас различные фото, видео в сетях ходят: заходят в торговые сети десяток наших бабушек, сметают всю полку и уходят из магазина. Это же сразу надо понимать, что такая группа людей, она не для себя это все собирает, а кто-то целенаправленно за ними стоит», – полагает Зяббаров.

Состояние озимых культур контролировали всю зиму. В настоящее время формирование урожая идет достаточно стабильно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Для нас главное – погода»

Министр также рассказал о предстоящих весенне-полевых работах. К ним аграрии готовы. Посевные площади на уровне прошлого года – 2,7 млн гектаров.

«Состояние озимых культур контролировали всю зиму. В настоящее время формирование урожая идет достаточно стабильно. В этом году и снега было немало на полях. Надеемся, что весной все талые воды уйдут в почву», – сказал Зяббаров.

Он в очередной раз подчеркнул, что семян достаточно и их закупка продолжается. Удобрения – все российского производства, они заготавливаются. Причем министр напомнил, что еще в прошлом году цена на удобрения была зафиксирована на федеральном уровне.

Глава Минсельхозпрода добавил, что остаются вопросы с поставкой зарубежной техники, но заменить ее есть чем – есть и российская, и белорусская техника.

Остаются вопросы с поставкой зарубежной техники, но заменить ее есть чем – есть и российская, и белорусская техника Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для нас главное – погода. Прошлый год показал, что из-за отсутствия влаги в пределах 50 млрд рублей продукции мы недополучили. Надеемся, что в этом году будет благоприятная погода, которая нам нужна. (…) И надеемся, что мы – и Татарстан и Россия – достойный урожай соберем», – отметил глава Минсельхозпрода.