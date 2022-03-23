Татарстанское УФАС возбудило дело по нарушениям с ценами на сахар в отношении «Агросилы»

В Татарстане выявлены признаки нарушения законодательства о торговле в действиях ООО «Агросила – Коммерция». Компанию подозревают в создании дискриминационных условий для организаций розничной торговли при реализации сахара. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по РТ Андрей Розенталь.

«Проверили не только дистрибьюторов, но и заводы. В действиях оптового поставщика сахара “Агросила – Коммерция” выявлены признаки создания дискриминационных условий для организаций розничной торговли. Нами возбуждено дело по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 13 федерального закона “Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ”», – рассказал спикер.

Розенталь пояснил, что компания реализовала сахар потребителям по разной стоимости, хотя должна была придерживаться определенной ценовой политики. «Будем смотреть, на основании чего принимались такие решения», – добавил он.

Замруководителя управления уточнил, что если нарушение подтвердится, то предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 5 млн рублей. Кроме того, компании будет выдано предписание о списании в бюджет незаконно повышенного дохода.

Спикер также заметил, что на горячую линию управления за февраль–март поступило 538 жалоб, связанных с отсутствием продуктов в магазинах и ростом цен на них. «В основном это отсутствие сахара, соли, гречки, риса. То есть это основные продукты, по которым наблюдается рост цен и по ряду товаров отмечено временное отсутствие в магазинах. 158 жалоб поступило по непродовольственным товарам. Это стройматериалы, запчасти для автомобилей. По лекарственным препаратам не так много жалоб, но они имеют место быть. Все жалобы проверяются», – отметил он.

Более того, татарстанское УФАС совместно с Минстроем прорабатывают вопросы, касающиеся повышения цен на стройматериалы.

Что касается роста цен на бумагу в целом по России, то, по словам спикера, этим вопросом занялся центральный аппарат управления. «Все, наверное, слышали, что есть проблемы в производственном цикле. А вопросы, которые касаются поставки старых объемов и того, насколько накрутили цены – вместо 200 рублей до тысячи и больше, – все эти факты будут расследованы и приняты соответствующие решения. В России всего несколько заводов, в Татарстане их нет, мы бумагу завозим. Работа ведется на уровне тех субъектов, где есть эти заводы», – заключил Розенталь.