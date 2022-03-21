Спекулянт сахарным песком попал в поле зрения полицейских в Казани

Жителем Казани, который решил продать сахарный песок по спекулятивной цене, заинтересовались сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.

Объявление о продаже сахарного песка оперативники обнаружили в социальной сети. Мужчина предлагал сахар по цене, сильно превышающей рыночную стоимость.

В процессе «проверочной закупки» казанца задержали в тот момент, когда он продавал мешок сахарного песка весом в 50 кг.

Как установили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ, декларация о соответствии и товарно-сопроводительные документы у мужчины отсутствовали. Свою предпринимательскую деятельность он осуществлял без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Теперь мужчине грозит штраф, с его размером определится суд.