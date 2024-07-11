Военнослужащий из Менделеевска посоветовал жителям РТ следовать его примеру

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Жители Менделеевского района заключают контракты и отправляются на боевое слаживание для того, чтобы встать на защиту Родины и принять участие в спецоперации. Булат из Менделеевска посоветовал всем следовать его примеру.

«Подписал контракт по зову сердца. Мои товарищи на СВО, и я не хочу оставаться в стороне, хочу и сам защищать Родину. Если не мы, то кто? В советском фильме „Офицеры“ прозвучали правильные слова: „Есть такая профессия — Родину защищать“. Земляки, подумайте об этом», — призвал Булат.

Родион уже имеет боевой опыт — с 2015 по 2019 годы был добровольцем на Донбассе. В 2023 году подписал контракт с боевым армейским резервом страны (БАРС).

«Сейчас также планирую подписать контракт, чтобы защитить свой народ. Хочу внести свой вклад в победу. Постараюсь сделать всё возможное. Также важна поддержка со стороны близких и государства. Это является ключевым моментом мотивации для участников специальной военной операции», — отметил Родион.

Менделеевску помогает представитель республиканского пункта отбора на военную службу по контракту (1 разряда) города Казань — младший сержант Данис Губайдуллин. Он курирует Менделееский район, военный комиссариат. Заключить контракт с Министерством обороны РФ можно, оставив заявку по телефону военного комиссариата района: 8 (85549) 2-14-35.

С этой недели в Республике Татарстан увеличили выплату желающим подписать контракт с ВС РФ. Теперь единовременная выплата может доходить до полутора миллионов рублей. Итоговая сумма складывается из выплат от республики — 1 млн 5 тыс рублей, Минобороны РФ — 195 тысяч, городов и районов Татарстана — до 300 тысяч.

Как отметил военный комиссар Менделеевского района Сергей Залуженко, чтобы получить повышенную выплату, необходимо подписать контракт до 31 июля 2024 года. Помимо финансовой помощи, новым патриотам-контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации.

Повышенные выплаты получат не только татарстанцы, изъявившие желание пополнить ряды бойцов СВО, а также жители других регионов страны и иностранные граждане, независимо от их фактического места жительства. Кандидатам помогут с проездом до Татарстана и до места несения службы. Гражданам других стран и их семьям помогут получить ИНН и гражданство РФ.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.