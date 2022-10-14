«Поднять отцов с диванов»: в акциях Союза отцов Нижнекамска приняли участие 330 мужчин

Участниками различных акций Союза отцов Нижнекамска за год стали 330 мужчин. Они вместе со школьниками соревнуются в восьми видах спорта, участвуют в совместных походах, рыбалках и велосипедных прогулках. Об этом журналистам сообщил в Общественной палате РТ председатель Ассоциации отцов Нижнекамска, директор нижнекамской школы №10 Андрей Бликин.

«Я работаю директором школы и вижу, что у детей не хватает мужского воспитания. В садике воспитывают женщины, в школах тоже в основном работают женщины. Много неполных семей, где детей воспитывают мамы. Чтобы вырастить мужчину, ребенок должен видеть примеры мужских поступков. Так возникла идея поднять отцов с диванов, чтобы они занялись воспитанием своих детей и детей в своем окружении», — сказал он.

Спикер пояснил, что жители Нижнекамска участвуют в совместных походах, рыбалках и велосипедных прогулках с детьми, растущими без отцов. С 2009 года в городе проходят спартакиады советов отцов школ, где в совместные команды входят мужчины и школьники. Они каждый месяц соревнуются по восьми видам спорта — легкой атлетике, армспорту, шахматам, лыжным гонкам, волейболу, стрельбе и другим. Общественное движение отцов в городе имеет давнюю историю.

«В 2002 году в Нижнекамске состоялся форум отцов, на котором была разработана концепция движения и принят лозунг „Нет чужих детей, есть окружение моего ребенка“. Сегодня этот лозунг является лозунгом Всероссийского союза отцов», — отметил Бликин.

В октябре прошлого года после Указа Президента РФ Владимира Путина об учреждении в стране Дня отца в первый раз в Татарстане официально отметили этот праздник. Сегодня в Общественной палате РТ уже во второй раз прошло торжественное собрание, посвященное Дню отца-2022. Его целью является укрепление института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.