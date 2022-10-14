«Символ защиты и мужества»: в Татарстане наградили активистов организации «Союз отцов»

День отца отметят татарстанцы в ближайшее воскресенье – 16 октября. Накануне праздника в Общественной палате РТ в Казани прошло торжественное собрание, на котором наградили активистов общественного движения «Союз отцов» Татарстана.

«Папа – дорогой человек в жизни каждого из нас. Важно, чтобы в жизни каждого человека, независимо, сколько ему лет, был папа, как надежная опора, советчик, первый человек, который всегда встанет на защиту», – сообщила, открывая встречу, председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Спикер отметила, в Татарстане успешно работает «Союз отцов». Благодаря своей активной позиции общественная организация привлекла значительное внимание к этому движению в общероссийском масштабе. Благодаря делам, акциям, которые проводит «Союз отцов Татарстана», работа в данном направлении существенно продвинулась. Речь идет о решении актуальных вопросов семьи и детства, поддержки детей, которые растут без пап.

На сегодняшний день «Союз отцов Татарстана» зарекомендовал себя как авторитетная, сильная организация. Общественники активно участвуют в решении больших государственных задач, считает Валеева.

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец отметила, что к сожалению, за последние годы авторитет отца занимает не то место, на котором он должен находиться.

«Я знаю немало семей, в которых нарушены семейные связи. Организация "Союз отцов" вложила огромный вклад в изменение этой ситуации. С одной стороны здорово, что все больше пап уделяют внимание своим детям, посвящают им свое время. Но с другой стороны, если еще несколько лет назад на родительских собраниях в школах на 20 мам было три-четыре папы, то сегодня картина меняется. К сожалению, у нас половина браков распадается. Из-за нарушенных семейных связей многие дети при живых отцах растут безотцовщинами», – заметила Волынец.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Она напомнила, что это слово было на слуху в послевоенные годы, когда многие мужчины погибли на фронте. Этим словом выражалась крайняя степень отчаяния и неблагополучия, в которое может попасть ребенок.

«Недопустимо, чтобы при живых папах дети росли без них. Каждый из нас должен задуматься – а что он сделал для того, чтобы повысить авторитет отца? Отец – это символ защиты и мужества, опора семьи и страны», – подчеркнула Ирина Волынец.

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Адель Мубаракшин проинформировал, что День отца издавна отмечается в разных странах, однако в нашу страну он пришел относительно недавно.

«Ровно пять лет назад, 14 октября 2017 года, при поддержке Минтруда РТ и "Союза отцов" прошел "Папа-фест" – первое шествие в парке Горького, участниками которого стали более 300 человек. Тогда мы в хорошем смысле перетрясли все районы республики, чтобы проснулись ответственные отцы», – рассказал он.

На встрече было отмечено, что в 2014 году депутат Госдумы РФ от Татарстана Александр Сидякин впервые выступил с инициативой о проведении Всероссийского праздника – Дня отца. Первый парад отцов прошел в нашем регионе еще раньше, в 2010 году в Набережных Челнах.

На торжественном собрании состоялось награждение благодарственными письмами Общественной палаты РТ отличившихся руководителей движения «Союз отцов» в районах республики.

В октябре прошлого года после Указа Президента РФ Владимира Путина об учреждении Дня отца в Российской Федерации в первый раз в Татарстане официально отметили этот праздник. Сегодня в Общественной палате РТ уже во второй раз прошло торжественное собрание, посвященное Дню отца – 2022. Его целью является укрепление института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.