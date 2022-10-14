Зиля Валеева о мобилизованных отцах: «Так поступают настоящие защитники»

Когда страна находится в тяжелой ситуации, настоящие мужчины встают на ее защиту, заявила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева. Она отметила, что среди татарстанцев есть добровольцы, воспитывающие детей – по ее мнению, так поступают настоящие защитники.

«Я встречаюсь с теми, кто мобилизован и теми, кто уходит добровольцами. Мне кажется, что так поступают настоящие отцы, независимо от возраста. Когда страна в тяжелой ситуации, они первыми встают на защиту. У папы есть такая святая обязанность: если трудно в большой семье, они становятся на защиту своей страны также как и на защиту своей семьи и детей. Есть те, кто мобилизован, и настроен на служение Отечеству. Они являются нашей надежной опорой», - сказала она в беседе с журналистами.

Фото: © Натальи Рыбаковой/«Татар-информ»

Напомним, в октябре прошлого года после Указа Президента РФ Владимира Путина об учреждении Дня отца в Российской Федерации в первый раз в Татарстане официально отметили этот праздник. Сегодня в Общественной палате РТ уже во второй раз прошло торжественное собрание, посвященное Дню отца. Его целью является укрепление института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

Частичную мобилизацию в стране Президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Призвать для службы в зоне проведения военной спецоперации планируется в общей сложности 300 тыс. резервистов.