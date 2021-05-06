Дым для нас сигнал опасности: МЧС РТ проверило, следуют ли дачники пожарной безопасности

В рейд по СНТ «Залив» сотрудники Госпожнадзора отправились вместе с администрацией садового общества. Из-за напряженной обстановки ГУ МЧС России по РТ усилило контроль за поселками и дачными участками — рейды во всех районах республики проводятся ежедневно.

Накануне на внеплановом заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ премьер-министр республики Алексей Песошин выразил обеспокоенность по поводу пожарной обстановки. За четыре дня майских праздников в Татарстане погибли десять человек, с начала года — 78. Основными причинами пожаров стали горение сухой травы и мусора.

«Из-за повышения уровня пожароопасности в весенне-летний период с 26 апреля по 16 мая введён особый противопожарный режим. Впервые на рейды вышли не только сотрудники Госпожнадзора, но и пожарные федеральной и республиканской противопожарных служб. Мы подняли все силы», — рассказал начальник надзорной деятельности отделения Приволжского района Казани Артур Рахматуллин.

По его словам, в первую очередь сотрудники Госпожнадзора проверяют участки, на которых замечают дым. Нередко дачники игнорируют предостережения — сжигают мусор и жарят шашлыки на участке. За это в пожароопасный сезон их ждут штрафы в двукратном размере — от двух до четырёх тысяч рублей для граждан, от 15 до 30 тысяч для должностных лиц, от 200 до 400 тысяч для юридических лиц.

Сначала сотрудники Госпожнадзора заглянули на пляж садового общества — излюбленное место садовников для приготовления шашлыков. Однако на пляже оказался только рыбак, который решил показать свой участок сотрудникам Госпожнадзора.

«Я только сегодня читал памятку в магазине, что жарить шашлыки нельзя. Но у нас мангала то нет, только баня», — рассказывал мужчина, заводя инспекторов на участок.

Еще раз напомнив правила пожарной безопасности, сотрудники Госпожнадзора вручили ему памятку.

Председатель садового товарищества Ильназ Нагимов рассказал, что с начала пожароопасного сезона он лично выезжал на участки четырех дачников. По его словам, к приезду они еще не успевали развести огонь.

«Увидев меня, они сразу извинялись и говорили, что не знали о введении особого пожароопасного режима. А так, злостных нарушителей у нас нет. Мы сразу договорились, что сжигать мусор можно только в опресненный период и по определенным правилам», — поделился Нагимов.

На участке самого председателя сотрудники Госпожнадзора нарушений не нашли. Рядом с мангалом, как и полагается, стояла бочка с водой, а с территории был убран весь мусор.

Следом инспекторы отправились на соседний участок. Особое внимание они уделили осмотру бани.

«Тут у меня все засыпано, чтобы огонь не смог распространиться. Печка безопасная, топится на дровах, никаких происшествий за все время у нас не было», — рассказывал дачник.

Осмотрев баню и участок, сотрудники Госпожнадзора также выдали мужчине памятку.

«Спасибо, что проводите такие работы с населением. Приходите на шашлыки, но только после 16 мая!», — смеясь, проводил мужчина инспекторов.

Завтра инспекторы продолжат осматривать дачные участки и поселки, следующая проверка пройдёт в Зеленодольском районе.