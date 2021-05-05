news_header_top_970_100
В честь погибших на войне уроженцев Татарстана пройдет акция «Сад памяти»
В честь погибших на войне уроженцев Татарстана пройдет акция «Сад памяти»
Минкульт РТ планирует в этом году провести более 300 мероприятий, посвященных Дню Победы
Минкульт РТ планирует в этом году провести более 300 мероприятий, посвященных Дню Победы
Дорожники в Татарстане по нацпроекту начали ремонт автодороги Столбище — Атабаево
Дорожники в Татарстане по нацпроекту начали ремонт автодороги Столбище — Атабаево
Ру Тат
news_header_bot_970_100
5 мая 2021  10:56
Алина Файзрахманова

В Татарстане за первые четыре дня майских праздников на пожарах погибли 10 человек

news_top_970_100

За четыре дня майских праздников в Татарстане на пожарах погибли десять человек. Об этом сообщили на внеплановом заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ.

«Такого роста отрицательной динамики по пожарам и гибели не помнят даже старожилы пожарной охраны», – прокомментировал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Согласно статистике, почти половина пожаров в республике с начала года приходится на горение сухой травы, камыша и мусора, 41% пожаров произошел в жилом секторе – в домах и надворных постройках. 

Всего с начала года на пожарах погибло 78 человек, что на 84% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Песошин отметил, что в последние годы в Татарстане велись работы по установлению пожарных извещателей, что должно было снизить количество гибелей на пожарах.

пожарная безопасность погибшие на пожаре
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное