В Татарстане за первые четыре дня майских праздников на пожарах погибли 10 человек

За четыре дня майских праздников в Татарстане на пожарах погибли десять человек. Об этом сообщили на внеплановом заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ.

«Такого роста отрицательной динамики по пожарам и гибели не помнят даже старожилы пожарной охраны», – прокомментировал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Согласно статистике, почти половина пожаров в республике с начала года приходится на горение сухой травы, камыша и мусора, 41% пожаров произошел в жилом секторе – в домах и надворных постройках.

Всего с начала года на пожарах погибло 78 человек, что на 84% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Песошин отметил, что в последние годы в Татарстане велись работы по установлению пожарных извещателей, что должно было снизить количество гибелей на пожарах.