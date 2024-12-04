«Поднимает дух на передовой»: боец в отпуске стал одним из волонтеров Альметьевска

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Семейная пара Иксановых из Альметьевска все свои силы посвящают СВО: Тимур сражается на поле боя, Элина — боец невидимого фронта — работает в волонтерском штабе. Будучи в коротком отпуске, супруг присоединился к добровольцам. В штабе сейчас как раз собирают новогодние подарки для ребят, находящихся в зоне СВО.

Сладости, елочные игрушки, железная банка и скотч — все это нужно, чтобы собрать и упаковать новогодние подарки. В зону боевых действий отправится и один из главных праздничных символов — ёлка. Военные также получат свечи в виде хвойного дерева, продукты, постельное белье и многое другое.

«Это мы отправляем в госпиталь. У нас вчера запрос поступил, что нужны тарелки, чайники, постельные комплекты. Вот все это собираем и отправляем», — рассказала волонтер Анастасия Митяева.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

О том, насколько важна помощь из тыла, прекрасно знает Тимур Иксанов. Мужчина на фронте уже больше двух лет.

«То, чего не хватает, дополняют волонтеры. Те же маскировочные сети, окопные свечи. Они очень хорошо греют и согревают. Конечно, это поднимает дух. Вот сейчас готовят новогодние подарки, в любом случае, они дойдут, в том числе письма от детей — все это оказывает содействие», — поделился военнослужащий.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Тимур и Элина вместе 9 лет, но расписались только когда мужчина пришел в один из первых отпусков из зоны СВО. Как говорит Элина, справиться с тоской помогает опыт, она привыкла к разлукам с Тимуром еще до начала боевых действий.

«Я его всегда жду. И работа была такая, что он уезжал на недели, я его также ждала. Я привыкла ждать», — призналась женщина.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Ждут своих героев и другие волонтеры штаба. Большая их часть — женщины. В течение дня они приходят, чтобы залить очередную партию окопных свечей или собрать посылки. Кажется, что работа здесь не останавливается ни на минуту, и скоро добровольцам негде будет развернуться.

«Здесь готовят ткань, здесь происходит основное плетение сетей. Мы этому очень рады, но мы мечтаем о большом помещении. Чтобы люди к нам больше шли, помогали», — говорят волонтеры.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Помочь добровольцам в их работе или принести продукты, средства личной гигиены, лекарства можно, обратившись в штаб. Он находится в здании бывшего подросткового клуба по адресу Пушкина, 29.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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