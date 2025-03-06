Поддержка защитников: ветераны СВО из Челнов получили путевки в санаторий

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах прошло мероприятие в честь ветеранов специальной военной операции. В санатории «Жемчужина» для них организовали концерт, чаепитие и торжественное вручение путевок на санаторно-курортное лечение.

Среди приглашенных был ветеран боевых действий с позывным Таракан. Прозвище он получил еще в Таджикистане из-за больших рыжих усов, и оно осталось с ним и во время СВО.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Я был командиром гранатометного отделения. В 2023 году получил ранение в ногу от дрона. Закрыл собой товарищей, – рассказал он. – Если бы не сделал этого, то, скорее всего, все четверо не выжили бы. Своих бойцов ты защищаешь, как отец или мать. Всё произошло машинально, на автомате. Я не жалею. Если бы пришлось снова, поступил бы так же».

Другой ветеран – Татарин – продолжает семейную традицию. Его отец и дяди воевали в Великой Отечественной войне, а на СВО отправился сначала его сын, а затем и он сам.

«Сначала в апреле 2023 года отправился мой сын, а в июне пошел я. Осознание, что мой сын уже там, подтолкнуло. Ну и, конечно, патриотизм. Отец мой воевал, дяди все воевали. Я не мог остаться в стороне», – заявил челнинец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ветеранам вручили десятидневные путевки на лечение и восстановление.

«Каждый из них получит полный комплекс процедур, исходя из состояния здоровья. Они будут проживать здесь и проходить все необходимые лечебные мероприятия. Эта программа будет продолжаться столько, сколько потребуется», – пояснила директор санатория «Жемчужина» Елена Шуралёва.

Депутат Госсовета РТ Елена Кузьмичева солидарна. «Очень важно поддерживать физическое здоровье, пройти период реабилитации и восстановить психологическое состояние», – убеждена она.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Есть ранения, но есть и психологические травмы. Нам важно их восстановить. Раз бойцам это нужно, мы будем продолжать такую помощь», – заверил помощник мэра Илья Зуев.

Сами ветераны также отмечают, что санаторное лечение им необходимо. «Реабилитация очень важна, – убежден ветеран СВО с позывным Бай, – многие возвращаются с пошатнувшимися нервами. Кому-то нужна моральная поддержка, кому-то физическая».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Ранение я получил 26 апреля 2023 года в Бахмуте. Было два прилета от гранатомета. Первый – контузия, второй – осколочное ранение в правую ногу», – рассказал ветеран СВО с позывным Дитранол.

Помимо лечения в Челнах решаются и бытовые вопросы ветеранов. По словам помощника мэра Ильи Зуева, ни одно обращение не остается без внимания.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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