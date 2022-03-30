«Поддерживаем, в том числе морально»: Глава Лаишева рассказал о мерах поддержки МСП

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов в ходе пресс-тура на птицефабрику «Яратель» рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в период экономических санкций.

По словам главы, в районе, как и во всей республике реализуются федеральные меры поддержки. «Это льготное банковское кредитование, налоговые каникулы, реструктуризация ранее выданного кредита, минимизация проверок», — отметил он.

Что касается муниципальной поддержки, то в районе создан оперативный антикризисный штаб, проводятся встречи с предпринимателями.

«Самое главное для нас — это моральная поддержка предпринимателей. Также доносим до всех те меры поддержки, которые предусмотрены на федеральном уровне. Одно дело, когда о мерах доводим через электронную почту, и совсем другое, когда выезжаем на предприятие, разговариваем, спрашиваем про настроение, слушаем о проблемах, которые имеются. У кого они есть, у кого-то сегодня нет никаких проблем», — отметил Ильдус Зарипов.

Мэр признал, что в районе есть крупные компании, которые находятся в интеграции с мировой экономикой. «Те, кто занимаются экспортом, есть вопросы. Пока еще не проблемы, но вопросы есть. Предприниматели находят решение, все настроены позитивно. Со временем все урегулируем», — сказал глава.

Как ранее сообщал «Татар-информ», во всех муниципальных образованиях РТ и отраслевых министерствах по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова созданы оперативные штабы для устойчивого развития экономики. Российский оперштаб по повышению устойчивости экономики в условиях санкций возглавляет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.