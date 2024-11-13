«Поддержать своих, остановить врага»: в РТ подписали контракты жители Таджикистана и Коми

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережные Челны приезжают жители разных регионов России для заключения контракта с Министерством обороны РФ. По их словам, в Татарстане созданы хорошие условия для подписания документов на военную службу. В Автограде их встречают, обеспечивают питанием и проживанием, медосмотр занимает всего один день. А сумма единовременной выплаты в республике достигает 2 млн рублей.

«Поддержать своих, остановить врага», — так объясняют свое решение приезжающие в Автоград.

Далер родом из Таджикистана. В 2004 году он переехал в Россию, в Москву. У него есть жена и трое малолетних детей. Несмотря на это, решил подписать контракт на военную службу. Утверждает, что это его долг перед страной. В первый раз на фронт Далер отправился в качестве добровольца. По словам бойца, он принимал участие в освобождении Бахмута, Соледара, Артемовки.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Это у меня второй контракт. У меня здесь семья и дети. Иду по своему желанию защищать страну. Если мы не пойдем, то кто? Некоторые нас обсуждают, что „ради денег едут“. Например, я сам водитель грузовиков. Зарабатываю нормально. Можно сказать, те деньги, которые дают контрактникам, эти деньги я и здесь зарабатываю. Родные и близкие у меня там, мои одноклассники и друзья там. Я еду на помощь, в поддержку своим друзьям», — рассказал Далер.

Военнослужащий с позывным Аякс также не в первый раз идет защищать Родину. Он служил в 2023 году, в феврале 2024-го вернулся. Мужчина рассказал и про свое понимание ситуации на линии соприкосновения. По его мнению, в ВСУ «воюют в основном наемники: французы, поляки, чехи, американцы», тогда как украинцы «сдаются в плен». «Они не стреляют, потому что многие, кто рассказывает свои истории, послушать, это очень печально», — поделился своим видением происходящего Аякс.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Кто-то решил впервые заключить контракт на военную службу. Приехавшие в Челны из разных городов объяснили, почему решили вступить в ряды Вооруженных сил РФ.

«Всё решилось в один момент, когда они переступили порог моего дома. Я живу в Белгороде. Это практически линия соприкосновения — Курск, Белгород, поэтому всё решилось одним днем. Белгородская область практически каждый день находится под атаками дронов. Белгород, Шебекино — города разбиты, заходят вражеские группы, местами там ДРГ, боремся! Победим!» — рассказал Станислав.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Потенциальный боец из Республики Коми Константин рассказал, что работал инструктором парашютно-пожарной группы. Ранее его младший брат ушел в зону СВО по мобилизации.

«Решил поехать, поддержать. Ну и Родину как-то все защищают, надо защищать, значит, ехать», — сказал он.

Военком Автозаводского и Центрального районов Челнов Рашид Ильясов заявил, что сейчас приходят заключать контракт много молодых людей. «Если раньше у нас шли мужчины в возрасте 50–55 лет, то сейчас есть и 30-летние, и 25-летние парни, [некоторые] приехали даже из других регионов», — отметил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Желающие заключить контракт приезжают в Челны. В течение дня проходят медосмотр, заполняют документы, проходят анкетирование, пишут автобиографию. В зону проведения СВО они попадают только после боевого слаживания, заверил военком.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой