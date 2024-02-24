«Подать спорт по-новому»: руководитель проекта «Игры будущего» рассказал о его истоках

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» — это постоянный эксперимент, призванный подать спорт по-новому молодому поколению, чтобы он их увлек. Об этом на площадке стрим-студии Российского общества «Знание» рассказал руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров.

«Мы подаем по-новому спорт. Чтобы он стал прикольным, увлекательным, кудрявым для молодежи. Потому что, не секрет, что классический спорт теряет своего зрителя и телезрителя. Аудитория стареет, уходит с телевизора на цифровые платформы», — объяснил Столяров.

Он отметил, что сегодня обороны набирает киберспорт и назвал это отдельным феноменом.

«И вот на стыке теряющих популярность классических видов спорта и набирающего популярность киберспорта, возникла идея сделать какую-то новую сборку. Главная задача — классно подать ее молодежи», — резюмировал руководитель проекта.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» будет проходить в Казани до 3 марта. Это спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх принимают участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине. Подробнее о расписании соревнований сегодня и о том, какие активности подготовлены для гостей, читайте на сайте «Татар-информа». Для удобства зрителей и участников организованы бесплатные шаттлы до «Казань Экспо».