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Общество 24 февраля 2024 09:33

Автографы от игроков Dota 2 и парад косплееров: что ждет гостей Города Игр будущего

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Автографы от игроков Dota 2 и парад косплееров: что ждет гостей Города Игр будущего
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Начался шестой соревновательный день в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» — сегодня пройдут состязания в 7 дисциплинах, в которых будут разыграны два комплекта медалей. Кроме соревновательной части зрителей турнира ждут и другие активности, которые развернутся на главной сцене в «Казань Экспо».

Гости смогут попробовать себя в роли фиджитал-спортсменов, а также пообщаться со звездами спорта и шоу-бизнеса.

Так, в течение всего дня можно будет увидеть парады косплееров — в 11.10, в 12.00, 13.20, 16.00.

В 11.30 с докладом выступит российский изобретатель Игорь Мельников, который продемонстрирует зрителям работу единственного в мире тренажера по фиджитал-фехтованию.

В 12.30 зрители смогут получить автограф от игроков Dota 2 из команды Entitty (Watson, Fishman и DM), а в 16.10 — от игрока ФК «Рубин» Руслана Безрукова.

Развлекательная программа также насыщенная — выступление детского хора «Милли хор», государственного фольклорного ансамбля «Бермянчек», диджей-сет Kandinsky.

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#игры будущего
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