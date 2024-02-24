Для гостей и участников «Игр будущего» до «Казань Экспо» курсируют бесплатные шаттлы

Гости и участники Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» могут добраться до площадки проведения состязания – МВЦ «Казань Экспо» – на электричке и на бесплатных автобусах-шаттлах, которые следуют от станции метро «Проспект Победы».

Для удобства гостей введено 8 дополнительных рейсов электропоездов до аэропорта, которые курсируют по этому маршруту в дополнение к 20 регулярным. Электрички двигаются без промежуточных остановок. Они будут перевозить участников и гостей игр до 4 марта.

В направлении аэропорта следуют пять составов:

• №7602 отправлением в 8.42 и прибытием в 9.07;

• №7604 отправлением в 11.02 и прибытием в 11.22;

• №7606 отправлением в 13.31 и прибытием в 13.51;

• №7608 отправлением в 16.08 и прибытием в 16.28;

• №7610 отправлением в 18.30 и прибытием в 18.50.

В обратном направлении следуют три:

• №7605 отправлением в 14.25 и прибытием в 14.45;

• №7607 отправлением в 15.38 и прибытием в 15.58;

• №7609 отправлением в 21.43 и прибытием в 22.08.

Сегодня бесплатные шаттлы ходят по следующему расписанию (время отправления в другие дни можно уточнять на сайте турнира):

• отправление от станции метро «Проспект Победы» в 8.30, 10.15, 11.30, 13.30, 14.30, 16.00, 18.00, 19.00;

• отправление от МВЦ «Казань Экспо» в 11.00, 12.30, 13.30, 15.25, 16.30, 18.30, 20.15, 23.00.

Чтобы добраться до «Казань Экспо», гости могут воспользоваться автобусом №197, приехать на такси (зона высадки расположена прямо у КПП рядом с парковой №5 МВЦ «Казань Экспо») или на личном транспорте, который можно припарковать неподалеку от МВЦ.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» будет проходить в Казани до 3 марта. Это спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх принимают участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине.