«Подарок к Новому году»: в бугульминском селе по нацпроекту открылся ФАП

Подарок накануне Нового года получили жители поселка Вязовка Бугульминского района Татарстана. На средства программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Татарстан» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Владимиром Путиным, построен новый модульный ФАП.

Открытие фельдшерско-акушерского пункта состоялось в торжественной обстановке. В нем приняли участие замглавы Бугульминского района Фанис Мухаметов, замруководителя исполкома по соцвопросам Ольга Плеханова и главврач Бугульминской Центральной районной больницы Александр Иванов.

Очередной 14-й модульный ФАП будет обслуживать жителей поселка Вязовка и села Коногоровка. Медицинскую помощь им оказывают фельдшер Зульфия Копылова и медицинская сестра Гульсиря Лотфуллина.

«Теперь сельчане будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Здесь есть новая мебель и медоборудование. В ФАПе тепло, светло, есть горячая вода», — поделилась фельдшер.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина. Недавно глава государства предложил запустить в 2024 году обновленные национальные проекты. Татарстан занял второе место среди регионов России по уровню достижения показателей программ.