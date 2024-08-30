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Подарочные наборы от Магдеева вручили челнинским семьям бойцов СВО
Подарочные наборы ко Дню Республики Татарстан от имени мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева вручили семьям военнослужащих Центрального района.
К поздравлениям семей воинов присоединились глава администрации Центрального района Эдуард Фаттахов, депутаты и руководители предприятий города.
От Наиля Магдеева вручили 570 подарочных наборов, а также 6 комплектов для новорожденных семьям, где родились малыши.
Как рассказали «Татар-информу» в администрации Центрального района, подарочные наборы содержат продукты питания, детские комплекты — все необходимое для малышей.
«Руководством Республики Татарстан, города Набережные Челны и в дальнейшем будет оказываться всесторонняя помощь и поддержка семей наших военнослужащих», — отметил Эдуард Фаттахов.
С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фотографии предоставлены администрацией Центрального района.
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