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СВО 30 августа 2024 09:16

Подарочные наборы от Магдеева вручили челнинским семьям бойцов СВО

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Подарочные наборы от Магдеева вручили челнинским семьям бойцов СВО

Подарочные наборы ко Дню Республики Татарстан от имени мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева вручили семьям военнослужащих Центрального района.

К поздравлениям семей воинов присоединились глава администрации Центрального района Эдуард Фаттахов, депутаты и руководители предприятий города.

От Наиля Магдеева вручили 570 подарочных наборов, а также 6 комплектов для новорожденных семьям, где родились малыши.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации Центрального района, подарочные наборы содержат продукты питания, детские комплекты — все необходимое для малышей.

«Руководством Республики Татарстан, города Набережные Челны и в дальнейшем будет оказываться всесторонняя помощь и поддержка семей наших военнослужащих», — отметил Эдуард Фаттахов.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.

Фотографии предоставлены администрацией Центрального района.

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#спецоперация #день республики татарстан #Набережные Челны
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