Подача заявлений для сдачи ЕГЭ-2025 завершится 1 февраля

Подача заявлений на сдачу ЕГЭ в 2025 году завершится 1 февраля, сообщили в Рособрнадзоре.

В ведомстве напомнили, что выпускники этого года могут подать их в собственной школе, завершающие обучение экстерном — в любой школе с госаккредитацией, а выпускники прошлых лет — в пунктах приема. Их адреса указаны на сайте Минобрнауки региона.

«Школьнику для подачи заявления нужен только паспорт. Если одиннадцатиклассник не может прийти сам, право заполнить документы есть у родителей и доверенного лица», — отмечается в сообщении.

Для выпускников прошлых лет список обширнее: паспорт, оригинал либо заверенная копия документа о предыдущем образовании, СНИЛС, а также согласие на обработку персональных данных.

Ранее «Татар-информ» сообщал о датах проведения ЕГЭ в 2025 году, а также минимальных баллах для сдачи экзаменов.