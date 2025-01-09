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Подача заявлений для сдачи ЕГЭ-2025 завершится 1 февраля
Подача заявлений на сдачу ЕГЭ в 2025 году завершится 1 февраля, сообщили в Рособрнадзоре.
В ведомстве напомнили, что выпускники этого года могут подать их в собственной школе, завершающие обучение экстерном — в любой школе с госаккредитацией, а выпускники прошлых лет — в пунктах приема. Их адреса указаны на сайте Минобрнауки региона.
«Школьнику для подачи заявления нужен только паспорт. Если одиннадцатиклассник не может прийти сам, право заполнить документы есть у родителей и доверенного лица», — отмечается в сообщении.
Для выпускников прошлых лет список обширнее: паспорт, оригинал либо заверенная копия документа о предыдущем образовании, СНИЛС, а также согласие на обработку персональных данных.
Ранее «Татар-информ» сообщал о датах проведения ЕГЭ в 2025 году, а также минимальных баллах для сдачи экзаменов.
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