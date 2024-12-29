Установлены минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год

Стали известны минимальные баллы по предметам единого государственного экзамена. Своим приказом их утвердило Минобрнауки России.

Так, для сдачи математики выпускник должен написать экзамен не менее чем на 39 баллов, а второй обязательный предмет — русский язык — на 42.

Кроме того, названы минимальные показатели по другим предметам. По физике – 39, обществознанию – 42, истории – 35, информатике – 44, иностранному языку – 30, литературе – 40, биологии – 39, географии – 40, химии – 39.

Баллы рассчитываются для пороговый показатель для поступления в вузы, подведомственные министерству.