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Общество 29 декабря 2024 07:46

Установлены минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год

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Стали известны минимальные баллы по предметам единого государственного экзамена. Своим приказом их утвердило Минобрнауки России.

Так, для сдачи математики выпускник должен написать экзамен не менее чем на 39 баллов, а второй обязательный предмет — русский язык — на 42.

Кроме того, названы минимальные показатели по другим предметам. По физике – 39, обществознанию – 42, истории – 35, информатике – 44, иностранному языку – 30, литературе – 40, биологии – 39, географии – 40, химии – 39.

Баллы рассчитываются для пороговый показатель для поступления в вузы, подведомственные министерству.

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#егэ
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