Под суд пойдет казанец за продажу ядовитой стеклоомывайки, которой отравились студенты

В Приволжский районный суд Казани направлено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя республики. Мужчину обвиняют сразу по двум статьям – «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», рассказала помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Как было установлено, с сентября по ноябрь прошлого года мужчина продавал стеклоомывающую жидкость, в состав которой входил ядовитый метиловый спирт. Данную жидкость в середине ноября 2021 года по ошибке выпили студенты, перепутав ее с алкоголем. В результате один человек погиб, 13 попали в больницу с отравлением.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ноябре прошлого года в Салмачах компания студентов отравилась метанолом. Выяснилось, что приятели купили алкоголь на розлив, но случайно перепутали бутылки и вместо спиртного выпили стеклоомывайку.

