Под суд пойдет пилот, под винт самолета которого в Бугульме попала девушка-диспетчер

В Татарстане в суд направлено уголовное дело в отношении пилота-инструктора Авиационного учебного центра. Его обвиняют в нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного судна, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью девушке-диспетчеру, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Как полагает следствие, 31 мая прошлого года в аэропорту Бугульмы приземлился легкомоторный самолет Cessna-172s, который выполнял учебный полет. На борту в качестве пассажира находилась девушка-диспетчер.

После остановки двигатель самолета остался включенным и винт вращался. При этом пилот разрешил пассажирке выйти из салона. В результате девушка-диспетчер слишком близко подошла к винту, который ей практически оторвал руку.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в конце мая прошлого года аэропорту Бугульмы под винт самолета попала 23-летняя девушка-диспетчер. Пострадавшую с экстренно доставили в РКБ – ей практически оторвало руку.