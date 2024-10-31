Под санкции США попали шесть компаний из Татарстана

Соединенные Штаты ввели санкции против почти 400 физических и юридических лиц, связанных с Россией. Затронули рестрикции и шесть компаний из Татарстана, сообщается на сайте Министерства финансов США.

Речь идет о Казанском заводе синтетического каучука и компаниях «Новые технологии», «Ксиан», «Элит», «Байкал трейдинг компани» и «Ирвис».

АО «Казанский завод синтетического каучука» представляет собой одно из ведущих предприятий нефтехимической промышленности и единственным производителем полисульфидных полимеров в России. Минфин США отмечает, что продукция предприятия используется в том числе в судостроительной отрасли, а его разработки демонстрировались на выставках Министерства обороны РФ.

ООО «Новые технологии», существующее с марта 2013 года, занимается оптовой торговлей машинами, оборудованием и станками. О фирме сказано, что она взаимодействует с Объединенной авиастроительной корпорацией и Казанским вертолетным заводом.

ООО «Ксиан», зарегистрированное в марте 2023 года, занимается оптовой торговлей электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями. Компания упомянута в числе других фирм, которые импортировали микросхемы, приобретая их, в частности, у турецкой Uzay Group. Последняя также попала под новые санкции Штатов.

ООО «Элит», существующее с июля 2011 года, также занимается оптовой торговлей электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями. В Минфине США утверждают, что компания импортирует микросхемы, играющие критическую роль в производстве российского высокоточного оружия, и покупает продукцию у Uzay Group.

ООО «Байкал трейдинг компани», зарегистрированное в августе 2022 года, занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием. Про фирму сказано, что она импортирует электронные компоненты, использующиеся в российских системах вооружения. Ее поставщиком является Uzay Group.

Научно-производственное предприятие «Ирвис» было основано в 1990 году, оно занимается разработкой и производством приборов по учету газа. В Минфине США заявили, что одним из партнеров компании является Казанский научный центр РАН, находящийся под санкциями с 2023 года.

В общей сложности санкции введены против компаний из 17 юрисдикций. Речь идет, в частности, о фирмах из Китая, Гонконга, Турции, ОАЭ, Индии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Бенина, Белиза, Черногории.

Среди физических лиц, которых затронули ограничительные меры, — пятеро заместителей министра обороны России: начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин, статс-секретарь Анна Цивилева, Александр Фомин, Андрей Булыга и Павел Фрадков.

«Опираясь на беспрецедентные меры, которые мы уже ввели в координации с нашими союзниками и партнерами, Соединенные Штаты сегодня вводят санкции в отношении почти 400 организаций и лиц <...>. Эта мера нацелена на несколько секторов, имеющих важное значение для военных усилий России», — прокомментировал введение новых санкций государственный секретарь США Энтони Блинкен.