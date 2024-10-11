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Политика 11 октября 2024 16:26

В Евросоюзе обсудят новые санкции против России

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Главы МИД государств ЕС обсудят 14 октября новые антироссийские санкции. Об этом рассказал высокопоставленный представитель объединения, пишет ТАСС.

«Будет обмен мнениями по санкциям. Как вы знаете, 8 октября был утвержден новый режим. Ожидаем, что страны-члены предложат список (физических и юридических лиц - прим. ТАСС) в рамках нового режима», – сообщил он.

Ранее сообщалось, что на саммите БРИКС в Казани будет представлен доклад о совершенствовании международной валютно-финансовой системы и создании платежной системы стран объединения.

#санкции #евросоюз
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