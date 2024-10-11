В Евросоюзе обсудят новые санкции против России

Главы МИД государств ЕС обсудят 14 октября новые антироссийские санкции. Об этом рассказал высокопоставленный представитель объединения, пишет ТАСС.

«Будет обмен мнениями по санкциям. Как вы знаете, 8 октября был утвержден новый режим. Ожидаем, что страны-члены предложат список (физических и юридических лиц - прим. ТАСС) в рамках нового режима», – сообщил он.

Ранее сообщалось, что на саммите БРИКС в Казани будет представлен доклад о совершенствовании международной валютно-финансовой системы и создании платежной системы стран объединения.