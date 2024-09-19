США ввели санкции против «Тимер Банка»

Соединенные Штаты ввели блокирующие санкции против «Тимер Банка» и югоосетинского Международного расчетного банка. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Все отделения «Тимер Банка» расположены в Татарстане, но головной офис находится в Москве. В 2018 году 99,9% акций финансовой организации, которая ранее принадлежала одной из структур экс-руководителя «Татфондбанка» Роберта Мусина, выкупила «дочка» госкорпорации «Ростех» — АО «РФК-банк».

В том же году Российская финансовая корпорация («РФК-банк») попала под санкции США, что сказалось и на работе Тимер Банка.

Международный расчетный банк работает в Южной Осетии с 2015 года, он представлен в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях (той их части, которую контролируют российские войска). После начала специальной военной операции против него ввели санкции Великобритания и Европейский Союз.

Кроме того, новые рестрикции затронули ООО «Стройтренд» и вице-президента ООО «ЦМРБанк» Дмитрия Никулина.