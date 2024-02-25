Под санкции Австралии попали вице-премьер РТ Фазлеева и глава Минмола РТ Садыков

Австралия расширила санкционный список, включив в него еще 55 граждан и 37 организаций из России. Список опубликован на сайте Министерства иностранных дел страны.

Под ограничения в том числе попали вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков, а также разработчик и производитель беспилотных комплексов разного назначения АО «Эникс» из Казани.

Помимо этого, в сводный перечень попали певцы Филипп Киркоров, Олег Газманов, Николай Басков, Николай Расторгуев, телеведущие Тина Канделаки и Артем Шейнин и сенатор Людмила Нарусова. Традиционно в него включены главы регионов — на этот раз губернаторы Нижегородской области Глеб Никитин, Приморского края Олег Кожемяко и Камчатского края Владимир Солодов.

Напомним, что 23 февраля новые ограничения против России ввели США и Евросоюз.