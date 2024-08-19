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Под Нижнекамском собираются создать логистический хаб
Входящий в группу компаний «ТЭМПО» Набережночелнинский трубный завод планирует реализовать на территории Афанасовского сельского поселения Нижнекамского района РТ инвестиционный проект — портовый логистический хаб. Об этом в своем Telegram-канале рассказала пресс-секретарь мэрии Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.
Новый хаб будет заниматься производством и перевалкой металлопроката, перевалкой нерудных материалов, контейнерной перевозкой, приемкой, разгрузкой и складированием поступающих грузов железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, пояснила она.
По словам Мухаметзяновой, создание подобного хаба должно обеспечить включение региона в формирующиеся глобальные транспортные сети для эффективной организации логистических процессов.
В ходе сегодняшнего визита в Набережные Челны Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил производства ГК «ТЭМПО», о чем сообщал «Татар-информ».
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