Под Нижнекамском собираются создать логистический хаб

Входящий в группу компаний «ТЭМПО» Набережночелнинский трубный завод планирует реализовать на территории Афанасовского сельского поселения Нижнекамского района РТ инвестиционный проект — портовый логистический хаб. Об этом в своем Telegram-канале рассказала пресс-секретарь мэрии Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.

Новый хаб будет заниматься производством и перевалкой металлопроката, перевалкой нерудных материалов, контейнерной перевозкой, приемкой, разгрузкой и складированием поступающих грузов железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, пояснила она.

По словам Мухаметзяновой, создание подобного хаба должно обеспечить включение региона в формирующиеся глобальные транспортные сети для эффективной организации логистических процессов.

В ходе сегодняшнего визита в Набережные Челны Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил производства ГК «ТЭМПО», о чем сообщал «Татар-информ».