Портовый хаб, фабрика джема и подготовка к 400-летию: зачем Минниханов приезжал в Челны

Промышленные площадки Набережных Челнов осмотрел сегодня Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Закамье

Фото: rais.tatarstan.ru

Компанию Минниханову составили Каримов и Коробченко

Вместе с Рустамом Миннихановым в Набережные Челны приехали заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов, а также заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Каримов с 2015 по 2022 год занимал пост, на котором сегодня трудится Коробченко. Сейчас замглавы федерального Минпромторга курирует госполитику в сфере автомобильной промышленности, в транспортном машиностроении, в производстве машин и оборудования для пищевой промышленности. В его ведении и выпуск колесной военной автотехники, в частности, бронетранспортеров, которые к слову, тоже выпускаются в Челнах.

Альберт Каримов с 2015 по 2022 год занимал пост, на котором сегодня трудится Коробченко Фото: rais.tatarstan.ru

Коробченко – «свой человек» в Набережных Челнах. Он родился в Белоруссии, но его семья из-за аварии на Чернобыльской АЭС переехала в Автоград. Коробченко стал в Челнах известным бизнесменом, в разное время возглавлял такие предприятия, как «РемСервис» и «Кориб».

«Коробченко стоял у истоков создания машиностроительного кластера. Его мы создавали вместе и продолжаем его развивать дальше. Это самая эффективная модель в мире, когда бизнес, государство, власть вместе оперативно решают вопросы в промышленности. 10 августа мы провели уже вторую стратегическую сессию по инициативе Коробченко», – рассказал «Татар-информу» председатель правления Машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров.

Олег Коробченко стоял у истоков создания машиностроительного кластера Фото: rais.tatarstan.ru

Помимо Каримова и Коробченко, Раиса Татарстана в рабочей поездке сопровождали заместитель Премьер-министра РТ – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльвира Зарипова, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и другие.

«ТЭМПО» построит портовый хаб

Делегация посетила предприятие «Технотрон», которая входит в группу компаний «ТЭМПО». Минниханову и другим делегатам, в числе которых был гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин, представили новый цех, выпускающий автокомпоненты, в частности – для «КАМАЗа».

Делегация посетила предприятие «Технотрон», которая входит в группу компаний «ТЭМПО» Фото: rais.tatarstan.ru

На новой площадке «ТЭМПО» производит распределительные валы, шатуны и поршни для камазовских двигателей Р6. Цех был построен с участием Фонда развития промышленности РФ, от которого «Технотрон» в 2022 году получил льготный заем в размере 1,3 млрд рублей. Опытно-промышленная продукция отсюда уже поступает на завод двигателей челнинского автопроизводителя, сообщила газета «Вести КАМАЗа».

Минниханову презентовали портовый логистический хаб, который хочет построить Набережночелнинский трубный завод «ТЭМПО» в Нижнекамском районе. Согласно предварительному плану, хаб может появиться на территории Афанасовского сельского поселения. Челнинская группа рассчитывает транспортировать через будущий хаб металлопрокат и нерудные материалы, а также контейнерные грузы, интегрировав новый объект в систему автомобильных и железнодорожных перевозок.

«Это очень быстроразвивающаяся компания с большим функционалом и оборотами. Они спокойно берут и открывают металлургические и метизные заводы. Очень значимая для республики компания», – прокомментировал «Татар-информу» Майоров.

Минниханову представили новый цех, выпускающий автокомпоненты, в частности – для «КАМАЗа» Фото: rais.tatarstan.ru

Также Минниханову сегодня показали новые кабины самосвалов КАМАЗ поколения К5. Отметим, что часть элементов изготавливает как раз «Технотрон».

«Наша компания также ориентируется на производстве интерьерных изделий из пластика. Мы изготавливаем панели приборов на автомобили К5, как для широкой, так и для узкой кабины для самосвалов с поставкой на конвейер «КАМАЗ», – доложил Минниханову руководитель ГК «ТЭМПО» Фаиль Шарифуллин.

Кондитерская фабрика расширяет штат сотрудников

Также Минниханов посетил предприятие «Дарлетто». Компания производит джемы и кондитерские изделия. Отметим, что в 2018-м году этот инвестиционный проект получил статус резидента территории опережающего социально-экономического развития – ТОСЭР.

Также Минниханов посетил предприятие «Дарлетто». Компания производит джемы и кондитерские изделия Фото: rais.tatarstan.ru

На фабрике производятся термостабильные джемы. Они держат форму, не вытекают из готового изделия при выпекании, не прилипают к упаковке, что позволяет получить выпечку высокого качества. Джемы используются на собственном кондитерском производстве в качестве начинок для печенья и сдобных палочек.

Общая площадь кондитерской фабрики составляет боле 16 тысяч квадратных метров. При этом планируется строительство второй очереди фабрики на смежном земельном участке. Сейчас здесь трудятся 238 человек. Штат планируется увеличить до 300 сотрудников.

На фабрике производятся термостабильные джемы Фото: rais.tatarstan.ru

Челны готовятся к юбилею

Сегодня Раис Татарстана также посетил спортивную школу олимпийского резерва «Олимпийский». Здание возведено в 1980 году к Олимпиаде. За годы работы здесь подготовили 13 заслуженных мастеров спорта СССР и России, 45 мастеров спорта международного класса СССР и России, 254 мастера спорта СССР и России. Сейчас в «Олимпийском» обучаются 1,6 тыс. воспитанников под руководством 33 тренеров.

Раис Татарстана также посетил спортивную школу олимпийского резерва «Олимпийский» Фото: rais.tatarstan.ru

Рустам Минниханов лично оценил итоги капитального ремонта, который шел с 2023 года. Строители заменили инженерные сети: системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения.

Ну, как вам сегодня после ремонта? – уточнил у ребят Минниханов. Они тепло поблагодарили Раиса республики за выполненные работы в школе.

Спорсмены тепло поблагодарили Раиса республики за выполненные работы в школе Фото: rais.tatarstan.ru

В завершение рабочей поездки Рустам Минниханов провел в Набережных Челнах совещание по подготовке торжественных мероприятий, посвященных празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля «КАМАЗ» и 400-летия Набережных Челнов. О планах и подготовительных мероприятиях Раису Татарстана доложили мэр Автограда Наиль Магдеев и генеральный директор «КАМАЗ» Сергей Когогин.