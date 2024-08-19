Минниханов в Челнах посетил промплощадки и оценил капремонт школы «Олимпийский»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов в ходе рабочего визита в Челны посетили производства ГК «ТЭМПО».

«В сопровождении заместителя Премьер-министра РТ — министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко и представителей руководства ГК „ТЭМПО“ Рустам Минниханов осмотрел производственные площадки, посетил предприятие „Технотрон“, в том числе цех по изготовлению деталей двигателей внутреннего сгорания», — сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Помимо производств ГК «ТЭМПО», руководитель республики побывал в ООО «Дарлетто», которое выпускает джемы и кондитерские изделия. В 2018 году инвестпроект получил статус резидента ТОСЭР. В настоящее время предприятие развивается и расширяется, идет прием на работу сотрудников.

После Рустам Минниханов оценил итоги капремонта спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийский». Работы были начаты осенью 2023 года. Объект 1980 года постройки представляет собой трехэтажное здание, рассчитан на 1,5 тыс. учащихся.

В завершение рабочей поездки в Челны Раис РТ провел организационное совещание по подготовке торжественных мероприятий, посвященных празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля «КАМАЗ» и 400-летия Автограда. О планах и подготовительных мероприятиях доложили мэр Наиль Магдеев и гендиректор автогиганта Сергей Когогин.