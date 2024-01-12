news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Под мостом «Миллениум» в Казани заработала платная парковка
Скопировать ссылку
Под мостом «Миллениум» в Казани начала работу платная парковка. Об этом сообщается в телеграм-канале «Стратегия развития Казанки».
Паркинг на 157 машино-мест будет открыт с 10.00 до 22.00. Стоимость стоянки авто по выходным и будним дням составит 50 рублей в час.
Ранее эта часть моста была закрыта на ремонт.
Напомним, что власти Казани хотят открыть три новые муниципальные парковки, а площадку у Центрального стадиона сделать круглосуточно платной.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2