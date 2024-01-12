Под мостом «Миллениум» в Казани заработала платная парковка

Под мостом «Миллениум» в Казани начала работу платная парковка. Об этом сообщается в телеграм-канале «Стратегия развития Казанки».

Паркинг на 157 машино-мест будет открыт с 10.00 до 22.00. Стоимость стоянки авто по выходным и будним дням составит 50 рублей в час.

Ранее эта часть моста была закрыта на ремонт.

Напомним, что власти Казани хотят открыть три новые муниципальные парковки, а площадку у Центрального стадиона сделать круглосуточно платной.