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В Казани откроются три новые платные парковки
В Казани создадут три новые платные парковки. Изменения в соответствующий реестр опубликованы в сборнике документов и правовых актов мэрии столицы РТ.
Так, 58 платных машино-мест появятся на проспекте Победы (местный проезд, обе стороны улицы от пересечения с ул.Академика Сахарова до пересечения с ул.Академика Глушко), 24 — по ул.Академика Глушко (обе стороны улицы от пересечения с проспектом Победы до ул.Бигичева).
Третья парковка откроется по четной стороне ул.Суконной — от пересечения с ул.Спартаковской, напротив здания №14 по ул.Спартаковской. Здесь можно будет разместить три авто.
Стоимость стоянки транспорта на первых двух составит по 30 рублей в час, на третьей — 50.
Помимо этого, вносятся изменения в работу нескольких уже действующих парковок. В результате общее количество платных машино-мест на муниципальных парковках Казани выросло с 9265 до 9381.
Ранее стало известно, что парковку у Центрального стадиона Казани планируют сделать платной круглосуточно.
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