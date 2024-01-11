В Казани откроются три новые платные парковки

В Казани создадут три новые платные парковки. Изменения в соответствующий реестр опубликованы в сборнике документов и правовых актов мэрии столицы РТ.

Так, 58 платных машино-мест появятся на проспекте Победы (местный проезд, обе стороны улицы от пересечения с ул.Академика Сахарова до пересечения с ул.Академика Глушко), 24 — по ул.Академика Глушко (обе стороны улицы от пересечения с проспектом Победы до ул.Бигичева).

Третья парковка откроется по четной стороне ул.Суконной — от пересечения с ул.Спартаковской, напротив здания №14 по ул.Спартаковской. Здесь можно будет разместить три авто.

Стоимость стоянки транспорта на первых двух составит по 30 рублей в час, на третьей — 50.

Помимо этого, вносятся изменения в работу нескольких уже действующих парковок. В результате общее количество платных машино-мест на муниципальных парковках Казани выросло с 9265 до 9381.

Ранее стало известно, что парковку у Центрального стадиона Казани планируют сделать платной круглосуточно.