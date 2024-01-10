Парковка у Центрального стадиона Казани станет круглосуточной платной

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Парковку у Центрального стадиона Казани сделают круглосуточно платной. Решение исполкома столицы РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

Изменения планируют внести в постановление «О создании платных муниципальных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения».

Сейчас в будние дни стоимость стоянки составляет 30 рублей в час с 8 утра до 7 часов вечера. Парковаться бесплатно посетители могут по субботам и воскресеньям, в праздничные дни и с 19.00 до 8.00.

«3.1. Установить, что работа муниципальной парковки (парковочных мест) на территории перед Центральным стадионом осуществляется круглосуточно с взиманием платы за размещение транспортных средств», — говорится в документе.

Ранее в администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани объяснили, почему парковку у Центрального стадиона организовали платную парковку.