Под домашний арест отправили начальника ОП «Вишневский» по делу о взятке

Только что Советский районный суд Казани арестовал начальника отдела полиции «Вишневский» Вячеслава Кочеткова по делу о взятке. Его задержали накануне, ночь он провел в ИВС. Сегодня его доставили в суд для избрания меры пресечения.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Напомним, что по версии следствия, в марте 2023 года Кочетков получил 50 тысяч рублей за то, чтобы сотрудники отдела полиции «Московский» не привлекали к ответственности гражданина, который ездил по поддельному водительскому удостоверению. Также ему вернули автомобиль, который находился на штрафстоянке.

Следствие ходатайствовало о том, чтобы отправить полицейского под домашний арест, аргументируя, что он может скрыться или давить на свидетелей.

Против Кочеткова было возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». Сегодня он получил статус обвиняемого. Свою вину Кочетков признал частично.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Выслушав доводы сторон, суд принял решение отправить начальника отдела полиции под домашний арест, где он пробудет до 16 мая.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани задержан начальник отдела полиции «Вишневский» Вячеслав Кочетов.

Разработку и задержание главы ОП провели сотрудники Управления собственной безопасности МВД по РТ.