В Казани на начальника ОП «Вишневский» возбуждено уголовное дело

В Казани на 41-летнего начальника полиции «Вишневский» возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве», сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в марте 2023 года глава отдела полиции получил 50 тыс. рублей за то, чтобы не привлекать к ответственности гражданина, который ездил по поддельному водительскому удостоверению. Также ему вернули автомобиль, который находился на штрафстоянке.

«При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – подчеркнули в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани задержан начальник отдела полиции «Вишневский» Вячеслав Кочетов.

