Сотрудники УСБ задержали главу казанского ОП «Вишневский»

В Казани задержан начальник отдела полиции «Вишневский» Вячеслав Кочетов.

Как стало известно «Татар-информу», речь идет о взятке в 50 тысяч рублей. Разработку и задержание главы ОП провели сотрудники Управления собственной безопасности МВД по РТ.

В настоящее время Кочетов находится в изоляторе временного содержания.