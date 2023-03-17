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Сотрудники УСБ задержали главу казанского ОП «Вишневский»
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В Казани задержан начальник отдела полиции «Вишневский» Вячеслав Кочетов.
Как стало известно «Татар-информу», речь идет о взятке в 50 тысяч рублей. Разработку и задержание главы ОП провели сотрудники Управления собственной безопасности МВД по РТ.
В настоящее время Кочетов находится в изоляторе временного содержания.
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