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Руc Тат
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Происшествия 17 марта 2023 11:16

Сотрудники УСБ задержали главу казанского ОП «Вишневский»

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В Казани задержан начальник отдела полиции «Вишневский» Вячеслав Кочетов.

Как стало известно «Татар-информу», речь идет о взятке в 50 тысяч рублей. Разработку и задержание главы ОП провели сотрудники Управления собственной безопасности МВД по РТ.

В настоящее время Кочетов находится в изоляторе временного содержания.

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