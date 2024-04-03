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Участники опроса «Татар-информа» предпочитают пользоваться поддержанными автомобилями
По предварительным результатам опроса, 29% участников опроса «Татар-информа» ездят на новых машинах. При этом 8% заявили, что передвигаются на «авто из салона» меньше года, 21% - больше года.
Еще 42% опрошенных ответили, что используют в качестве личного транспорта поддержанный автомобиль, а 29% участников – вообще не ездят на машине.
Напомним, принять участие в исследовании можно в телеграм-канале редакции.
Ранее сообщалось, что в России в 2024-м продажи новых машин вернулись на допандемийный уровень. За первый квартал текущего года было продано около 365 тыс. новых легковых машин. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2023-го.
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