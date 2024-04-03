Участники опроса «Татар-информа» предпочитают пользоваться поддержанными автомобилями

По предварительным результатам опроса, 29% участников опроса «Татар-информа» ездят на новых машинах. При этом 8% заявили, что передвигаются на «авто из салона» меньше года, 21% - больше года.

Еще 42% опрошенных ответили, что используют в качестве личного транспорта поддержанный автомобиль, а 29% участников – вообще не ездят на машине.

Напомним, принять участие в исследовании можно в телеграм-канале редакции.

Ранее сообщалось, что в России в 2024-м продажи новых машин вернулись на допандемийный уровень. За первый квартал текущего года было продано около 365 тыс. новых легковых машин. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2023-го.