Больше половины участников опроса «Татар-информа» не планируют поездок во время отпуска

фото: "Татар-Информ"

57% читателей «Татар-Информа» заявили, что не планируют никуда уезжать во время своего отпуска. Такие результаты показал опрос, проведенный в телеграм-канале редакции.

Оставшиеся 43% опрошенных все же планирует провести отпуск вдали от дома. Причем из этого числа 20% хотят добираться до места отдыха на самолете и 13% — на автомобиле. Лишь 10% проголосовавших выбрали в качестве транспорта поезд.

Ранее сообщалось, что стоимость авиаперелетов в «экономе» по России резко выросла с начала 2024 года. По данным Росстата, средняя цена за 1 тыс. км составила 7,2 тыс. рублей. Причем в январе ценник увеличился на 33,9%, а в феврале – на 42% в годовом выражении. Для сравнения: перелет в пик сезона (июль) 2022-го: стоил 6,6 тыс. рублей за 1 тыс. км полета.