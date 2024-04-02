В России в 2024 году продажи новых машин вернулись на допандемийный уровень

За первый квартал 2024 года в России было продано около 365 тыс. новых легковых машин. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2023-го, пишет РБК.

Для сравнения: в первом квартале 2023-го было продано 171,3 тыс. новых легковых машин, в 2022-м — 227,3 тыс., в 2021-м — 349,8 тыс.

Так, только в марте на учет в ГИБДД поставили 171 849 штук новых «легковушек». При этом часть машин могла сойти с завода, но не дойти до покупателя. Как следствие, статистика регистраций может чуть отличаться от данных Минпромторга и «Автостата». Более того, показатели от ГИБДД порой нужно «чистить», потому что некоторые модели авто могут проходить у них не по тем категориям, к которым они фактически относятся», говорят эксперты.

Спросом у россиян пользуются «китайцы». Более того, по словам замгендиректора ГК «Авилон» по продажам новых автомобилей Рената Тюктеева, граждане «начинают привыкать к маркам из Китая». Топы возглавляют модели Geely (12,26 тыс. проданных машин в феврале), Haval, Chery, Changan, EXEED, OMODA, Lixiang и TANK.

Главная причина роста продаж - новый порядок расчета утильсбора, вступивший в силу с 1 апреля 2024-го. При этом данный закон спровоцировал и рост цен. По оценке аналитиков рынка, «тачки» прибавили в цене 20–28%. Причем рост затронул не только новые, но и б/у авто.

Интересно, что ряд экспертов прогнозируют снижение продаж уже в апреле из-за сокращения поставок из стран ЕАЭС на 30–40%. Другие наоборот – считают, что рост продолжится. И поспособствует росту введение скидок от дилеров.