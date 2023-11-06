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Почти полтысячи поваров сразятся на турнире Юнуса Ахметзянова в Казани
В Казани состоится финал международного турнира молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова. Финал турнира запланирован на 7 ноября в Старо-Татарской слободе, а на следующий день пройдет церемония награждения в IT-парке имени Башира Рамеева.
В турнире 2023 года примут участие более 420 студентов и молодых поваров из России и зарубежья.
Турнир имени Ю. Ахметзянова пройдет в столице Татарстана в шестой раз. Белые кители и все причастные к ресторанной работе соберутся в одном месте, чтобы выяснить, кто из них лучший в профессии.
До этого момента в течение 2023 года участники со всей России и из зарубежных стран присылали конкурсные работы для отборочного тура.
Президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов отметил, что турнир является гастромероприятием, направленным на развитие национальной кулинарии в республике.
«Прогресс мастерства участников с каждым годом повышается, конкуренция становится интереснее, а сами соревнования — зрелищнее. Для студентов и молодых поваров турнир имени Ю. Ахметзянова — это мощный толчок для профессионального развития и обмен опытом. Для рестораторов — возможность присмотреться к талантливым кадрам. Мы уже шестой год проводим финал турнира в Казани», — сказал он.
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подчеркнул, что турнир имени Юнуса Ахметзянова важен для республики, поскольку создает условия для раскрытия талантов молодых специалистов.
В 2021 году Казань была официально признана гастрономической столицей России. Сервис «Туту.ру» включил Татарстан в топ регионов России для гастрономического туризма.
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ».
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