«Достойные преемники Ахметзянова»: Казань приняла финал международного турнира поваров

Международный турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова завершается в Казани. «Белые кители» и все причастные к работе ресторанов собрались, чтобы выявить лучшего в профессии. Приехали участники как из Татарстана, так и из российской глубинки. О том, как прошел финал, — в фотоистории «Татар-информа»

Турнир открылся поздравительным словом президента Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфара Гаязова.

«У нас проходит масштабное кулинарное событие. 2022 год в нашей республике признан Годом цифровизации. Поэтому мы подготовили новый формат турнира. Все участники прошли через определенные этапы, чтобы оказаться в Казани», — сказал он.

Зуфар Гаязов: «Именно они те люди, которые будут кормить весь Татарстан» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первый турнир имени Юнуса Ахметзянова прошел в Татарстане в 2007 году.

«Тогда наша Ассоциация написала письмо на имя первого Президента РТ Минтимера Шаймиева. Он лично знал Ахметзянова, сам открывал показы кулинарии. Затем существование турнира временно прекратилось. Лишь на протяжении пяти последних лет он активно развивается и проходит в нашей республике», — отметил Гаязов.

В течение всего года участники турнира со всей России присылали конкурсные работы для отборочного тура. Проходили регистрацию на портале, отсылали свои блюда, а эксперты жюри его оценивали. По словам Гаязова, со всей страны заявку подали около 350 человек, но лишь 8 участников стали финалистами турнира.

«Мы сделали уклон на региональные продукты, с учетом специфики блюд, которые нам предоставляли начинающие повара» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Перед проведением финала каждому участнику достался наставник. Это опытный повар, профессионал своего дела. Все они трудятся в популярных ресторанах республики. Финалистам сообщили, что турнир позволяет всем жителям страны, интересующимся татарской национальной кухней, пообщаться с талантливыми поварами, перенять кулинарные знания.

«Мы сделали уклон на региональные продукты, с учетом специфики блюд, которые нам предоставляли начинающие повара», — отметил Гаязов. «Некоторые из них приехали из дальних краев и никогда не бывали в больших городах, как, например, Казань. Для них это проявление себя в профессионализме», — сказал глава Ассоциации рестораторов и отельеров РТ.

Оценивать участников приглашены специальные эксперты, шеф-повара Татарстана из таких ресторанных комплексов, как «Сказка», TATAR, New Kitchen. Их задача в определении уровня профессиональных навыков у юных участников, правильности подбора ингредиентов. По этому принципу определяется победитель.

«Молодые повара проявляют пылкость и любовь к готовке, что особо ценится»

К участникам турнира также обратился внук Юнуса Ахметзянова. «Мой дед возродил традиции национальной татарской кулинарии. Безграничное уважение тем, кто чтит память и продолжает дело моего дедушки», — сказал Инсаф Ахметзянов.

Инсаф Ахметзянов: «Все молодые повара, которые любят свою профессию и проявляют творчество и креативность, тем самым развивают нашу татарскую кухню» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он уверен, что дело Юнуса Ахметзянова будет развиваться на высоком уровне в нашей стране. Турнир уже долгое время показывает, что участники уважают национальные традиции Татарстана.

«Молодые повара проявляют пылкость и любовь к готовке, что особо ценится», — добавил он.

«Отрасль нуждается в молодых кадрах, России нужны повара»

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова рассказала, что Татарстан очень нуждается в молодых творческих поварах. По ее словам, только популяризация профессии может привлечь кадры в отрасль.

«Мы показываем людям, что обычно от повара до шефа один шаг. Студенты – это то целевое ядро, которое готово креативить и выходить на новый профессиональный уровень», — заметила она.

Галина Шарафутдинова: «Этот турнир раскрывает их компетенцию и образовывает. Никакой колледж не сможет дать эти знания» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Шарафутдинова отметила, что каждый человек умеет готовить, но не все могут получить знания о продукте и как он должен правильно использоваться.

«Огромное количество туристов посещают Татарстан. В Казани развит гастрономический туризм»

«Около трех миллионов людей в год выбирают Республику Татарстан местом отдыха», — заметил руководитель Государственного комитета по туризму РТ Сергей Иванов. Татарстан с каждым годом посещает все больше туристов из зарубежных стран и регионов России.

Сергей Иванов: «Если не они, то кто? Ребята делают Татарстан настоящей гастрономической культурой» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он добавил, что гостей привлекает необычная уникальная кухня в наших ресторанах. «Приезжие отмечают, что блюда эстетически привлекают внимание. Они получают удовольствие от приема пищи», — сказал он.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы давать им расти в этой сфере» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-инфром»

Повара, которые трудятся в ресторанах Татарстана, настоящие мастера своего дела. «Мы должны держать планку, развивать эту специальность среди молодежи», — объяснил Иванов.

Глава Комитета по туризму РТ добавил, что татарстанская кухня не должна быть статична, ей необходимо развитие.

«Воспитывать своих учеников, расти профессионально. Плечом к плечу с наставником»

Алсу Набиева, депутат и член фракции «Единая Россия» в Татарстане, уверена, что турнир поваров – профориентационное мероприятие, где учат будущее поколение мастеров кухни.

«Нам нужно удерживать ресторанный сервис на высоком уровне, необходимы кадры высокой квалификации», — сказала она.

«Благодаря турниру индустрия казанской кухни с каждым годом будет набирать обороты» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Галиева подчеркнула, что в республике проживает современная креативная молодежь, которая нуждается в качественном образовании и развитии своих талантов.



Педагог и наставник Рамазан Бебабушвили рассказал «Татар-информу» о процессе работы со своим участником Антоном Овсянниковым, который учится на третьем курсе по специализации «повар-технолог».

«Наша задача – объяснить финалисту правила, которые действуют во время готовки пищи. Это и технологии приготовления. Но мы не вмешиваемся в концепцию блюд, они сами придумывают, что будут представлять на финале», — сказал он.

Рамазан Бебабушвили: «Ни в коем случае не позволяем критиковать наших участников, даем силу и мотивацию» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Наставник отметил, что сам может внести лишь небольшие поправки и корректировки при приготовления блюда.

«Я ознакомил своего участника конкурса с рестораном, где сейчас работаю, показал, как трудятся профессионалы, чтобы он почувствовал кухню изнутри. Он увидел культуру производства в ресторанах», — объяснил он.

Наставник признался, что сразу нашел эмоциональный контакт с финалистом. «Самое приятное чувство для начинающего повара — это знать, что его хвалят и ценят», — уверен он.

«Если я выиграю, мне нужно будет еще больше трудиться и расти над собой»

Финалист Антон Овсянников постарался удивить судейство своим уникальным блюдом — утиной грудкой с яблоками, булгуром и сеном из лука. «Я хотел совместить несовместимые продукты в своем блюде, попытаться сделать его уникальным», — рассказал он.

Антон Овсянников: «Я быстро собрался и сразу сосредоточился на работе. Времени медлить не было» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что, безусловно, волновался, но знал, на что идет.

«Я сделал это с честью. Для меня это в некой форме игра, которая затягивает», — заметил он. По словам Антона, во время процесса готовки его наставник давал важные советы.

«Я чувствовал, что он рядом и переживает за меня», — дополнил финалист.

Для Антона турнир – это замечательная возможность раскрыть свои творческие навыки и показать потенциал всей стране.

«Мы находимся на равных условиях, все зависит от того, кто как отработает. Переживания могут помешать приготовлению блюда», — объяснил финалист.

«Важна не победа, а стимул к участию»

Андрей Саховский, председатель экспертного жюри, рассказал, что студенты, которые демонстрируют свое мастерство, используют новые уникальные технологии приготовления. По его словам, многообразие новых специальных инструментов для готовки, свежий взгляд на кулинарное искусство, большой стимул к победе дают возможность проявить себя в качестве профессионала.

Андрей Саховский: «Некоторые участники теряются в подборе нужных ингридиентов, но это не страшно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Видно, что они старались, мы даем обратную связь. Все блюда по-своему вкусные и необычные. Оценка сложно дается, но нужно было сделать выбор», — сказал он.



Параллельно с этим на экране вёлся прямой эфир, благодаря чему судейство оценивало приготовление блюд. Атмосфера была горячей, ведь на приготовление блюд каждому участнику давался всего один час и десять минут.