Почти 7 тысяч маскировочных сетей сплели волонтеры Лаишевского района

Волонтеры благотворительного фонда «Помощь СВОим» с начала частичной мобилизации на 13 точках Лаишевского района сплели 6 814 маскировочных сетей разных расцветок и размеров. А за прошедший месяц — июнь — мастерицы изготовили 346 сетей. Как рассказала «Татар-Информу» руководитель фонда Марина Порфирьева, масксети очень востребованы на передовой, помогают сохранить жизни бойцов, а также уберечь спецтехнику.

Марина поделилась историей, что 2 месяца назад отпускнику из полка 1233 минометной батареи передавали сети. Недавно около 10 вечера позвонил боец из этого полка и сказал, что военные вновь нуждаются в масксетях для укрытия.

«Наконец-то нашел, — сказал он. — Но отъезд уже завтра рано утром, что делать?».

По словам собеседницы агентства, боец сети получил, вдобавок был снабжен индивидуальной медицинской аптечкой и дождевиком.

«Выдача необходимого отпускникам, лично в руки, — наша приоритетная задача», — отмечает волонтер.

Также на днях из благотворительного фонда на передовую передали 15 маскировочных сетей по заявке ребят из 139-го штурмового батальона и 677-го артиллерийского полка. Еще одна отправка маскировочных сетей ушла в 503-й полк и 141-й танковый батальон.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.