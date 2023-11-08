Почти 30 тысяч татарстанцев подали заявки на тестирование ДЭГ

Пять дней осталось до окончания регистрации на тестирование дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Жители Татарстана могут подать заявку на участие на федеральном портале госуслуг, а само тестирование системы пройти с 15 по 17 ноября.

Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев, на сегодня заявки на участие в тестировании подали почти 30 тысяч жителей Татарстана. «Мы не раз говорили, что дистанционное электронное голосование – это технология будущего. Мнение относительно ее применения в обществе сейчас разное. А тестирование системы позволяет избирателю вне избирательного процесса попробовать ДЭГ, узнать, каково это – голосовать электронно», – отметил Кондратьев.

Он считает эту тренировку полезной и для членов избирательных комиссий. «Все системные администраторы избиркомов уже прошли обучение работе с новым программным обеспечением. А в период проведения тренировки проверят свои навыки на практике», – говорит председатель ЦИК республики.

Чтобы участвовать в тренировке ДЭГ, нужно подать заявку на федеральном портале госуслуг или специальном портале ДЭГ до 23:59 13 ноября. Затем дождаться подтверждения заявки и после проголосовать на специальном портале с 8:00 15 ноября до 20:00 17 ноября. Принять участие в тренировке систем избирательной системы может любой гражданин старше 18 лет и имеющий авторизованную учетную запись на федеральном портале государственных услуг, уточнили в ЦИК РТ.

Как ранее сообщал «Татар-информ», с 15 по 17 ноября, будет проходить общефедеральное тестирование действующей государственной системы «Выборы», комплекса дистанционного голосования и отдельных подсистем и компонентов новой цифровой платформы – ГАС «Выборы».

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с главой государства Владимиром Путиным сообщила, что цифровой аналог ГАС «Выборы» будет готов к следующим президентским выборам.