Памфилова: К президентским выборам будет готов цифровой аналог ГАС «Выборы»

Фото: пресс-служба Кремля.

Центральная избирательная комиссия подготовит к следующим выборам Президента России цифровой аналог Государственной автоматизированной системы «Выборы». Об этом Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

«У нас уже к президентским выборам будет готов цифровой аналог нашей заслуженной ГАС „Выборы“ — Государственной автоматизированной системы „Выборы“. Конечно, её основное преимущество, которое делает её неуязвимой, так же как и нынешнюю ГАС „Выборы“, то, что она будет полностью так же автономна от интернета, от глобальной системы», — рассказала Памфилова.

Она назвала важным то, что цифровизация «идет с требованием, чтобы было наше: и наше "железо", и наше программное обеспечение».

Следующие выборы Президента России, согласно действующему избирательному законодательству, должны будут пройти в марте 2024 года.