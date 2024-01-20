Почти 12 тысяч татарстанцев за 2023 год прошли обучение в рамках нацпроекта «Демография»

В 2023 году служба занятости Татарстана организовала обучение 11,9 тыс. человек, в том числе 2,3 тыс. безработных граждан. Обучение проходило в рамках реализации национального проекта «Демография». Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

По нацпроекту и его региональной составляющей «Содействие занятости» на обучение были направлены 8,3 тыс. граждан. Среди них 4,8 тыс. женщин с детьми, 2,4 тыс. граждан старше 50 лет и предпенсионеров. Уровень трудоустройства после обучения составил 83,5%, отметили в ведомстве.

Наиболее популярными направлениями переобучения стали IT и программирование, менеджмент, маркетплейсы, дизайн.

С 2024 года обучение в рамках национального проекта также затронет новые категории граждан – инвалидов и соискателей для трудоустройства по приоритетным для рынка труда направлениям. Также предполагается, что обучиться сможет не только мама, но и отец ребенка, опекун или другой родственник, фактически осуществляющий уход за ребенком и находящийся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что переобучение по нацпроекту «Демография» в 2023 году прошли 3,3 тыс. жительниц Татарстана.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина. Действующие нацпроекты завершаются в России в 2024 году. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря 2023 года глава государства поручил подготовить и запустить обновленные программы.