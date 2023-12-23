Переобучение по нацпроекту «Демография» в 2023 году прошли 3,3 тыс. жительниц Татарстана

8,4 тыс. жителей Татарстана с начала текущего года приступили к обучению в рамках национального проекта «Демография». Активнее всего возможностью пройти переобучение пользуются женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, – 3 356 обучившихся. Также среди осваивающих новую профессию 2 330 человек в возрасте 50 лет и старше.

Как сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ, в число самых популярных направлений для переобучения входят IT, программирование, менеджмент, маркетплейсы, дизайн и др.

В 2022 году обучение по нацпроекту прошли 9 173 жителя республики, в том числе 1 687 граждан в возрасте 50 лет и старше, 2 777 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста.

Программа организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан рассчитана на период до 2024 года, уточнили в ведомстве. Цель программы – содействие занятости отдельных категорий граждан путем организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.